台北市信義區廣居里於22日下午進行防空避難預演，副市長黃珊珊現場視察。（陳薏云攝）

台北市信義區廣居里於22日下午進行防空避難預演，副市長黃珊珊現場視察。（陳薏云攝）

2022年萬安演習即將於7月25日下午1點半至2點登場，而台北市信義區廣居里為中央指定的北部唯一示範里，於22日下午進行預演，副市長黃珊珊現場視察並表示，台北市是首都，有中央政府所在地，如果敵方真要發動斬首行動，一定以台北市為第一空襲目標，因此居安思危很重要。

台北市擴大舉辦全市「防空避難演練」，在演習當日空襲警報發放後，行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上，而廣居里則會進行完整驗證車停人疏散演練。

廣居里今日預演空襲警報發放後，行駛中的車輛儘速靠邊停放，車上人員以及行人接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避。民眾進入避難處所後，由員警、民防人員教導民眾，就地避難姿勢為採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳及嘴巴微張，避免爆炸的聲音及閃光對耳膜及雙眼造成傷害。

黃珊珊表示，父親是民防管制中心的警察，自己從小就住在防空洞附近，小時候很常進行演習，長大後，雖然每年都有演練但沒有落實處理，因此北市從兩年前就開始規劃擴大「防空避難演練」，併於今年盤點全市的防空避難場所。

黃珊珊表示，以前總覺得戰爭很遠，但俄烏戰爭爆發，台北市民應該要居安思危。黃珊珊說道，台北市是人口密集地方，也是首都，有中央政府所在地，萬一真的空襲，台北市會是第一個被空襲的地方，並強調「這是為什麼台北市比其他城市更緊張的原因，若真要發動斬首行動，一定以台北市為目標。」

台北市長柯文哲日前稱民進黨喊抗中保台，卻沒有作為，黃珊珊被問及北市府是否為了與中央較量，才擴大舉辦防空演練，黃則表示，台北市為了擴大防空演練已經籌備兩年，沒有什麼較量問題。

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