第一金(2892)旗下第一銀行為擴大數位化服務及點數應用循環綜效，即日起推出「粉獅幣占星術」活動，以占星趣味主題貼近年輕族群，同時結盟杏一醫療(4196)及「生活大管家」，推出點數放送及異業優惠券，打造共榮互惠點數生態圈。

一銀紅利平台「粉獅幣集點平台」去年5月上線，透過串接LINE個人化服務技術，使客戶只要加入一銀LINE官方帳號好友，即可使用平台快速累積粉獅幣，免去額外下載APP或開戶才能累積點數的限制，上線迄今會員數已逾18萬人，並發放近120萬點粉獅幣。

一銀此次推出「粉獅幣占星術」活動，只要綁定一銀LINE官方帳號個人化服務並登錄活動頁，9月底前新建立新台幣夢想存錢計畫1筆即享20點、首次使用台灣Pay帳戶扣款交易享50點。

此外，年底前完成iLEO數位帳戶首次開戶、並於活動代碼欄選「開運粉獅幣」，樂享200點，完成第e網路投保會員註冊再享50點，合計每人最高享320點粉獅幣。一銀更加碼抽開運金，獎項包括現金1萬元2名及LINE POINTS 70點1500名。

而「全通路」（Omnichannel）意指零售商透過實體店、客服中心、網站、手機APP及社群媒體等各種通路，無縫接軌導入消費者互動體驗，創造與客戶良性互動進而提升客戶忠誠度與心占率。一銀銀秉持此理念發展「全通路」，並落實至「粉獅幣集點平台」。

一銀表示，民眾只要透過LINE就能輕鬆參與各類行銷活動並取得點數，累積點數可直接在平台上兌換小粉獅周邊商品、LINE POINTS及異業折價券。同時，亦整合自家點數讓客戶可自由選擇將信用卡紅利點數及台灣Pay紅利點數轉換為粉獅幣，活化點數彈性與使用率。

為貫徹普惠金融理念，一銀除降低點數進入門檻外，更持續攜手異業夥伴，以雙方互惠導流、提供客戶免費領取粉獅幣及兌換異業優惠券的機制，共創客戶、異業及銀行三贏的點數循環模式，並已陸續與「行」、「住」及「醫療」場域等多家知名業者異業合作。

一銀指出，目前已與178叫車、173叫車、智生活APP、生活大管家與杏一醫療等知名業者異業合作，使用小額點數即可兌換各種場域優惠券。未來將持續開發更多數位交易結合粉獅幣服務，搭配遊戲式行銷活動積極與年輕族群互動，並結合異業資源擴增使用場景，由內而外持續豐富點數生態圈經營。