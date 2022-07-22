硬碟製造大廠希捷科技（Seagate）上季財報和本季財測均不如市場預期，並表示公司將縮減生產計畫以應對當前的經濟與需求形勢，受此打擊，希捷周四盤後股價大跌11.37%，報74.10美元，稍早前一度重挫15%。

截至周四收盤，希捷今年來下跌26%。

希捷表示，基於全球經濟轉弱和消費者對電腦的需求下滑，公司將縮減生產計畫，以避免供應過剩。

希捷公布2022財年第四季（截至7月1日）營收年減近13%，為26.3 億美元，落後市場預期的27.9億美元。

經調整後每股盈餘為1.59美元，不及分析師預期的每股1.89美元。

全年營收成長9%，為116.6億美元，經調整後每股盈餘為8.18美元。經調整後毛利率為30.1%，優於2021財年的27.7%。

該公司預估本季（2023財年第一季）營收為23.5億美元，經調整後每股盈餘約為1.4美元，不如市場預期的營收30億美元和每股盈餘2.22美元。