在美熱銷超過四十年的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」正式於今年7/25 進駐微風廣場，開設全台首間 「American Classic 60g」美式大餅乾專賣店，店面形象復刻座落於美國舊金山歷史悠久的漁人碼頭，現存最久的Mrs. Fields 美式復古特色門市，回歸1979年的美好。

除了經典口味之外，大餅乾專賣店獨有的「門市限定口味」餅乾口味多達15種，克重從原有的35g加重為60g，尺寸也從平均7.5cm左右直接放大到10cm上下，外型澎湃、料多實在，一片等於兩片，維持Mrs. Fields特有的經典。

知名美式大餅乾專賣店，復古特色門市˙7/25微風廣場盛大開幕。(戴志揚翻攝)

除了熱銷必點的「半甜巧克力餅乾」、「燕麥葡萄乾核桃餅乾」、「奶油砂糖餅乾」、「肉桂砂糖餅乾」之外，為了滿足各個族群的喜好，餅乾基底又更細分為四大類：「半甜巧克力系列」、「香濃花生系列」、「奶油砂糖系列」、「燕麥葡萄乾系列」，非常值得一試的口味是以門市銷售第一的半甜巧克力為基底的「焦糖海鹽餅乾」甜鹹交織加上苦甜巧克力粒的多重口感豐富味蕾新滋味。同樣是半甜巧克力為基底的還有「黑白雙巧餅乾」、「半甜m&ms巧克力餅乾」、 「半甜巧克力粒核桃餅乾」是巧克力控不可錯過的選擇。

若是花生愛好者一定不能錯過以花生醬為基底的「經典花生醬餅乾」濃郁的花生醬撲鼻而來，另外還有撒上巧克力粒的「花生巧克力餅乾」花生與巧可力的搭配既香濃又不膩口「花生檸檬巧克力餅乾」也是本次推薦口味之一，酸甜的檸檬巧克力與花生看似衝突的搭配，實際上口味驚艷花生與檸檬的融合恰到好處，喜歡嚐鮮的你一定要來試試。

知名美式大餅乾專賣店，復古特色門市˙7/25微風廣場盛大開幕。(戴志揚翻攝)

燕麥葡萄乾脆片餅乾」以Mrs. Fields創辦人最愛的口味燕麥葡萄乾為基底，撒上滿滿香脆可口的玉米片，餅乾的濕潤搭著玉米片的薄脆口感與燕麥的獨特香氣，咬下的瞬間滿滿的幸福感。「黛比草莓餅乾」、「燕麥葡萄乾核桃」也是必須品嚐的品項之一。開幕當日7/25~7/31為期一週買三送一優惠活動！把握機會，一同來體驗到道地的美式味。

美式戶外野餐風正夯！還有Picnic餅乾桶，搭配最熱銷的品項， 你準備好要去踏青了嗎？說到Mrs. Fields最經典豪邁的招牌飲品那絕對就是餅乾奇樂！整杯奇樂真材實料、用料實在、 牛奶的濃純香，滿滿的60g大餅乾與鮮奶充分打碎融合後擠上鮮奶油，再撒上餅乾碎片做裝飾，仿佛是喝的餅乾，綿密細緻的奶昔與餅乾的顆粒，完美還原餅乾口味，平均喝一杯奇樂就能吃到兩片60g的大餅乾，絕對是CP值最高的消暑新體驗。

Mrs. Fields今年更推出了3款新口味:「香濃巧克力摩卡奇樂」、「經典布朗尼奇樂」，其中「經典布朗尼奇樂」有別於以往加入餅乾，這次直接豪氣地加入整塊雙層軟心巧克力布朗尼！最後有大餅乾門市限定香醇可口的「花生巧克力餅乾奇樂」，今年夏天一定不要錯過Mrs. Fields內外兼具、充滿內涵的餅乾奇樂。今年夏天讓我們跟著菲爾斯太太餅乾一起體驗最經典的美式復古吧。