桃園市長選戰漸熱，各界關注國民黨地方整合現況何時現曙光，桃園市議會議長邱奕勝今表態，從頭到尾都會支持國民黨桃園市長參選人張善政，將協同市議員全力支持。對此，張表示，整合狀況會愈來愈好，邱說的話正是讓大家放心的證據，對整合結果樂觀有信心。

張善政今日下午前往大溪普濟堂向關聖帝君祝壽，他表示，普濟堂遶境是大溪一年一度、除過年外最大的盛會，關公代表著義氣跟信用的精神，是民眾心中重要的價值觀，盼藉此活動表達對此觀念的認同，所有政治人物都要牢記在心。

對於國民黨前台北市議員羅智強今在節目中說，目前不會加入張善政競選團隊，張則說，羅有持續給予協助，不是說人一定要進來，且羅環島也需要一些時間，若說明日或下周加入當然來不及，對此並不擔心，2人有持續聯絡，羅也會是他最大助力之一。

邱奕勝今強調「從頭到尾一定支持張善政」，會協調議員全力支持，張對此回應，整合狀況會愈來愈好，一步步往前走，時機成熟後會同框現身，邱奕勝說的話就是最新的進展，也是讓大家可放心的證據，對整合結果樂觀有信心，此外競選團隊也陸續到位，完整後會向大家公布。