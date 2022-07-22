陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵全若堯，21日進行戰車整備作業時被砲管撞中重傷，裝上葉克膜後仍救不回，連夜送回南投老家，於晚間9點22分拔管；法醫初步判定死因為胸腔破裂，出血過多致死，檢方目前將著重調查此事件為器械系統異常或是人為疏失，屏東地檢署將囑託南投地檢協助相驗事宜。

針對裝甲564旅發生戰車修護意外，陸軍司令部今（22）日表示，司令徐衍璞上將於21日事發後即進駐第八軍團，針對內部管理、訓練整備、後勤維保等面向全面實施調查檢討，相關違失人員將依「毋枉毋縱、絕不護短」原則，核予適懲。

陸軍司令部強調，案發現場及裝備第一時間即由屏東憲兵隊封鎖，全案現由專案小組配合屏東地檢署偵辦中，有初步結果必向家屬及國人說明。對於肇生此不幸事件，陸軍當痛定思痛，要求各級落實執行任務前、中、後各項作業要領，同時強化風險管控，避免憾事再生。

屏東地檢署發言人陳怡俐指出，昨晚八軍團報請指揮偵辦後，已指派檢察官成立專案小組，啟動各項調查，目前全案以「相」字立案，待憲兵隊完成初步調查筆錄、報請相驗後，即囑託大體所在地的地檢署，也就是南投地檢署代為相驗，相關程序都在進行中。