紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）今天在聲明中表示，兩艘紐西蘭海軍艦艇下週將前往太平洋島嶼，進行為期3個月的部署，為太平洋島國夥伴提供海上安全和其他支持。

路透社報導，根據這份聲明，近海巡邏艦威靈頓號（HMNZS Wellington）和有水底監視設備的艦艇馬納瓦努號（HMNZS Manawanui），將與一架P-3獵戶座海上巡邏機（P-3 Orion）一起在區域部署，進行巡邏和阻止非法捕魚，以及尋找早期戰爭中的未爆彈等其他職責。

韓奈爾說：「現在大多數太平洋邊界都是開放的，我們能夠重新建立更多實際合作夥伴關係，支持我們太平洋夥伴的優先任務，以實現一個和平、穩定、繁榮和具有韌性的太平洋地區。」

漁業是太平洋國家的重要資源，紐西蘭外交貿易部估計該地區每年鮪魚捕撈量價值53億美元，並提供2萬3000個工作機會。然而，漁業卻受到非法、未報告和不受規範捕撈的威脅。