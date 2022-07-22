中鴻（2014）22日開出8月盤價，全面調降各項產品價格，其中內銷價部分，包括熱軋、冷軋及鍍鋅產品價格，每公噸大降2,000元；外銷價部分，每公噸降60美元～80美元，降幅逾6％。
中鴻表示，這次降價，主要考量第二季以來主要經濟體加速升息對抗通膨，對市場需求及各國經濟多有抑制，且美國和歐元區6月份製造業PMI降至近2年低點，同步反映製造業增長週期放緩，後續廠商去庫壓力加大等因素。
中鴻（2014）22日開出8月盤價，全面調降各項產品價格，其中內銷價部分，包括熱軋、冷軋及鍍鋅產品價格，每公噸大降2,000元；外銷價部分，每公噸降60美元～80美元，降幅逾6％。
中鴻表示，這次降價，主要考量第二季以來主要經濟體加速升息對抗通膨，對市場需求及各國經濟多有抑制，且美國和歐元區6月份製造業PMI降至近2年低點，同步反映製造業增長週期放緩，後續廠商去庫壓力加大等因素。
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