近期面板產業市況疲軟，惟半導體化學品因客戶擴產進度持續，營運可望較上半年成長，三福化（4755）、中華化（1727）、長興（1717）、永光（1711）、德淵（4720）及上品（4770）營運持穩走堅推進。

三福化營收約75％為精密化學品；第二季營收年增56.2％，上半年營收年成長63.26％。下半年半導體業務仍可望成長10％，適時減緩面板市況走緩影響，營運持穩走堅。其中，顯影劑（TMAH）回收新產第三季開出，目標月處理量能提升至2,000噸，預計回收業務將優於上半年。

中華化電子化學品持續朝半導體、記憶體、封測前段高階產品布局，特用化學品則著墨高質化產品；電子級硫酸打進半導體供應鏈，今年電子化學品業者業績持穩看待。

上品上半年營收年增79.35％。受惠晶圓廠積極擴大資本支出，氟素設備需求仍強，訂單能見度明朗，下半年營收可望較上半年成長逾二成。

長興樹脂業績支撐力道良好，整體市場需求修正有限；乾膜光阻需求雖有轉弱，但設備如真空壓膜機訂單仍持穩出貨未受影響；半導體材料仍與客戶驗證階段，強化長期利基。

永光色料化學品仍因終端與服裝連結需求動能不足，壓抑營收推進力道，惟光固化材料的特用化學品、及應用於半導體製程的電子化學品營收比重持穩推升，有助增添營運支撐能量。

德淵去年特化產品營收年增20％。特化部門與國際知名手持及穿戴大廠合作，研發新製程技術成功，快速導入至客戶新產品，今年已增設專屬產線，新技術平行推廣於其他客群。