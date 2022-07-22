49歲黃嘉千和加拿大老公夏克立16年婚姻生變，今進行音樂舞台劇《摘心米其林》總彩排記者會，會後她原本已被導演請下場，要繼續準備後續彩排，但遭記者團團包圍，表情有些驚恐，後由經紀人陪同回到舞台受訪。她表示：「謝謝大家關心，目前司法程序已經進行，希望事情趕快平安落幕，真的不好意思，希望大家把注意力放在戲上，第一次使用這個場地，心情很期待興奮。有適當的時間在跟大家說。」而被問到遭夏克立友人指控冷暴力，黃嘉千一邊雙手合十退場一邊重複說道：「不好意思我真的……」慌亂退場，留下一片傻眼的記者。

黃嘉千今彩排狀況非常好，還和曾國城一同在劇中飆高音，看起來全身心投入舞台劇演出。彩排結束後預定6位主要演員原先預定接受採訪，但導演梁志民第一時間掌控全場，演員介紹完角色後，卻說因為時間關係不在接受訪問，因此在黃嘉千爆婚變第一時間發出「垃圾文」的竇智孔，也沒有接受媒體提問就退場。