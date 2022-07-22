國內新冠肺炎確診人數在今年5月到達高峰，近來本土疫情趨緩，但有不少染疫康復者飽受後遺症困擾。50多歲的孟小姐今年5月確診，雖然沒有發燒咳嗽，卻覺得非常疲倦，康復後返回工作崗位後覺得自己「變笨了」，狂喝咖啡都無法改善，就醫才知道原來是新冠後遺症；40多歲的蘇小姐也有同樣經驗，確診康復後經常覺得腦袋霧霧的，不僅講話講到一半停格，甚至有一次騎車途中「大腦斷片」撞上大卡車，險些釀成大禍。

今年以來，國內累計400多萬例本土個案，多數都發生在5、6月。台北醫學大學附設醫院神經內科醫師蔡睿蘋指出，本土疫情高峰到現在將近3個月，各醫院陸續收治一些新冠康復者個案，其中不少人都有腦袋變鈍、疲倦、注意力無法集中等困擾，也就是俗稱的「腦霧」。

今年50多歲的孟小姐今年5月中確診，隔離期間服用綜合感冒藥，但直到回到職場還是覺得很疲倦，覺得自己變很笨，好像頭上被一層紗蓋住，沒辦法集中思考，反應也變慢，連同事都發覺她怪怪的。

孟小姐原以為是感冒藥吃太多造成症狀，自己猛做運動、狂灌咖啡都沒有改善，對工作和生活帶來很大的困擾，因此求助醫師，才知道自己是新冠後遺症。在醫師建議下，孟小姐調整日常生活，多攝取抗氧化食物，幾乎天天到醫院報到接受治療，努力1個多月之下，腦霧症狀終於如同撥雲見日，現在已經幾乎恢復正常。

43歲的蘇小姐也是新冠後遺症受害者，她原本就有睡眠障礙，5月確診後，竟一度出現「鬼壓床」睡到一半突然喘不過氣，覺得彷彿有人掐著自己，睡醒後她感到非常無助；後來某天騎車等右轉時，卡車準備要行駛，她心想著要停下來，卻腦袋突然一片空白，直接撞了上去；擔任講師的她，有時候講話講到一半突然發呆，學員一直叫她才回神，各式症狀讓她生活大受影響。

中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如建議，多吃抗氧化食物，例如鮭魚、沙丁魚、秋刀魚含有豐富的Omega-3，可採取地中海飲食法；務必保持充足睡眠，因為熬夜會讓腦霧恢復更慢；養成運動習慣，尤其有氧運動可改善大腦認知功能，但不建議重訓，以免造成身體負擔過重。

7月22日是「世界腦健康日」，為響應世界神經學聯盟訂定的主題「人人享有大腦健康」，台灣神經學學會理事長胡朝榮提醒，腦霧是新冠康復者常見的後遺症，但國內對此議題沒有非常重視，提醒民眾應重視腦部健康，如有腦霧症狀就要積極就醫，保護腦部健康。

蔡睿蘋也提醒，腦霧並非新冠肺炎專屬症狀，而是許多腦部疾病的早期症狀，常見於睡眠障礙、失眠、停經後、壓力或情緒問題者；如放任腦霧發展，未及早就醫改善，可能間接造成焦慮、憂鬱、失智症發生，將嚴重損傷腦部健康。