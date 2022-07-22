24歲任姓男子因犯下詐欺與過失傷害案件，遭判刑後未到案執行分遭橋頭和台中地檢署通緝中，今天清晨在台中西屯逢大路遇警盤查，卻拒檢飛車逃竄，最後仍被警方團團包圍壓制，移送歸案。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

詐欺通緝犯拒警盤查 飛車闖紅燈仍遭包夾就逮

前有追兵後有埋伏，24歲的詐欺通緝犯，這下子真是插翅也難飛了。台中市24歲任姓男子，因犯下詐欺和過失傷害等罪名，卻未到案執行被檢警通緝；22日清晨他開車在台中市區，遇上警車盤查，竟拒檢加速逃逸，一路飛車狂闖紅燈，仍遭中市警六分局員警包夾圍捕，乖乖就逮，移送歸案。

今天清晨5時40分許，第六分局市政所巡邏員警，在路上發現1輛自小客車行跡可疑，欲上前盤查時，駕駛竟拒檢還加速逃逸，警方立即發布攔截圍捕，最後在逢大路上將任姓駕駛壓制逮捕。經查身分才發現，任男竟身背3條通緝，分別為2條詐欺罪和1條過失傷害罪，難怪會一看到警察上前就想逃。

市政所副所長洪大倫表示，巡邏員警行經西屯區黎明路與青海路口時，發現任男駕駛自小客車行跡可疑，主動上前示意停車盤查，駕駛卻拒檢還立即闖紅燈逃逸，員警沿路尾隨其後緊追，並同步發布線上攔截圍捕，任男將車開進逢大路停車場，見無路可逃，下車狂奔、企圖逃離；最後仍遭警方前後包夾，噴灑辣椒水將任嫌壓制逮捕。該男因2案詐欺及1案過失傷害，分別遭高雄橋頭地檢署及台中地檢署通緝中，全案在警詢後移請歸案。

第六分局長蔡元戎表示，警方不分日夜守護治安，要讓民眾感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立臺中市民對治安的信心，對於不法行為一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根，維護市民安心生活環境。