弘光科大成立「尚青電競隊」，學生訓練阿公、阿嬤打電競，10月要挑戰年輕人。（陳淑娥攝）

弘光科大成立「尚青電競隊」，長輩們將組隊與年輕人一較高下。（陳淑娥攝）

電競運動不僅獲年輕人青睞，就連銀髮族也躍躍欲試。「弘光尚青電競隊」有10位長輩參加，由學生當教練指導玩「英雄聯盟」，電競節奏快，需要手眼協調，老人家雖吃力但仍努力克服，這群總齡高達650多歲的「老選手」，目標放眼10月台中電競嘉年華，將與年輕人一較高下。

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，今年學校獨自承辦不老電競活動，邀請年紀60歲到80歲的長輩一起參加，這次總共有10人組隊，其中5人是去年的舊隊員，另外5人新加入，其中有雲林科大的教授、弘光營養系第一屆畢業校友，以及每周專程從台北來台中參加集訓的長輩。

黃建基指出，電競是一種運動，去年參與弘道老人福利基金會首次舉辦的不老電競大賽，銀髮族覺得很新鮮，經過交流後更引起隊員興趣，因此，今年組成「弘光尚青戰隊」，要讓隊員挑戰電競賽，每周花3個小時集訓，採學生與學員2對1方式訓練。

「這是一個需要動腦的遊戲。」64歲的隊員鄧正堂說，去年參加不老電競後才開始接觸電競，這一年多來自行練習，認識了很多電競中的角色，也玩出興趣。平常一個人在家玩電競自娛，隨時隨地可以玩，也花時間動動腦研究電競中的角色特點，研究招數、電競地圖要怎看。

鄧正堂透露，兒子遠在台北，但是父子會約時間一起上線打電競，趁機線上聊天，聯繫情感，有時候兒子同學也會加入，組隊一起在線上對打，第一次線上電競賽開打的時候，他靠著招數擊敗對手一個角色，當時，兒子和同學興奮地幾乎跳起來大喊：「哇！好厲害！」讓他很有成就感。71歲的隊員伍梅華說，為了減緩退化，也想嘗試新東西，知道年輕人在玩什麼，因此參加電競隊，拉近與兒孫的距離。

「第一次接觸電競，發現節奏很快，手指要活動，對自己是很大的挑戰。」69歲的吳其美說，她是弘光營養系第一屆畢業的校友，以前沒接觸過電競，還會禁止小孩玩，現在試著學習進入年輕人的世界，覺得手忙腳亂，才發現玩電競需要手眼協調，跟早年玩電玩刻板印象有很大的差別，更複雜、也很科技化。

黃建基指出，去年跟北中南的長輩對打，今年目標放眼10月台中電競嘉年華，要挑戰跟年輕人在電競舞台廝殺，在正式比賽前，先行舉辦虛擬網紅電競賽，讓隊員汲取經驗。