高雄潘姓男子因妻子在外面偷吃、將錢都拿去賭博又對潘男母親不孝等原因，對妻子懷恨在心，又在離婚協議中，遭妻子要求分財產，潘男認為自己「人財兩失」，於是趁妻子熟睡時，在女兒面前拿刀狂刺妻子8刀，女兒見狀連忙阻止並報警。潘男在審理時辯稱自己患有重鬱症、只是想嚇嚇妻子等說法，但法官認為應在妻子清醒時告誡，而非熟睡時攻擊，且認為潘男當時意識清醒並能控制自身行為，依殺人未遂罪判有期徒刑7年6月，可上訴。

潘男因妻子長期愛賭、又在外面偷吃以及對她媽不孝等原因，2人感情生變且分居，在談離婚訴訟時，妻子還要求潘男分割全部財產給她，潘男認為自己人財兩失，心生怨懟。

於2022年1月21日凌晨，趁著妻子熟睡時拿著水果刀大喊，「妳討客兄，要讓妳死（台語）」，並往妻子身上猛刺8刀，在一旁的女兒目睹一切，連忙以肉身護母，並報警送醫，成功阻止憾事發生。

女兒作證時也表示，父親在酒過三巡後，進廚房拿了刀子，當時她在床上滑手機，父親進到她房間時因燈光昏暗，未發覺父親手持利刃，，媽媽則在一旁熟睡，當父親狂刺母親時，她跳起來阻止，並用腳猛踢父親，父親才罷休將刀子丟在流理台後離去。

潘男離去後，女兒將母親送醫，經手術後救回一命，而潘男則在離家後一路逃往屏東枋寮又折返高雄林園，最後在朋友的勸說下，隔天下午主動向警方投案。

潘男審理時矢口否認有殺人之意，且辯稱自己有重鬱症，只是想嚇嚇妻子而已，也不承認自己有說「要讓妳死」的話語。

法官認為潘男行兇時的動機明確，且潘男當時以較不順手的反手方式持刀，還能有3刀直接刺入肺臟，致人於死意圖相當明顯，若不是女兒出面制止並報警，妻子恐怕凶多吉少，且若是真要嚇嚇妻子而已，應該於妻子清醒時告誡，而非趁熟睡時進行致命攻擊，法官也認為，潘男雖有重鬱症，但在審理時皆能明確說出事發經過，證明潘男犯案當時意識清晰，並能控制自身行為，因此依殺人未遂罪判處有期徒刑7年6月，本案可上訴。