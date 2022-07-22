共有18位育幼院院童及國、高中學生參加青少年三鐵選手。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

學員們下午揮汗練習三鐵。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

學員們下午揮汗練習三鐵。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局與國泰慈善基金會22日舉辦「青春不藥毒三鐵奇緣」活動，以警察「鐵漢」形象、國泰「鐵人隊」與結合「鐵馬」、「游泳」及「跑步」三鐵體能培訓，由18位育幼院院童及國、高中學生擔任青少年三鐵選手參加。培訓活動從刑事局啟動暨授旗儀式後出發，由鐵人隊教練帶領學員，除暴特勤隊員也投身共同參與三鐵訓練，及相互鼓勵學習反毒相關知識等課程，帶領選手以陽光鐵人運動精神為反毒宣導代言。

活動另舉行蔡凡熙反毒死神篇影片首映會，由曾演出電視劇《通靈少女》及電影《月老》、《再說一次我願意》等劇的藝人蔡凡熙演出，搭配素人學生以呈現真實感，以家庭、 學校、同儕建立整個故事的架構，更以死神、吸毒者與其家人及同學間互動貫穿故事，呈現吸毒的誘惑及會遇到的窘境，藉此勉勵徬徨的青少年堅定拒毒的決心，更呼籲大家千萬勿漠視身邊尋求協助的吸毒者。

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