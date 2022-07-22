金鐘視帝吳慷仁在演藝圈活躍15年，精湛演技擄獲一票粉絲，近期他拍戲行程滿檔，5月先是飛往馬來西亞，7月初又飛到香港，繁忙的他依舊會不時在社群上分享自己在香港的點滴，近來他透露人生第一次被警察臨檢，竟是在香港街頭。

吳慷仁近來在香港工作，非常接地氣的搭地鐵通勤，不料走在路上卻被警方臨檢。吳慷仁透露，香港警察詢問了許多問題，態度也算客氣，而吳慷仁為了投入即將拍攝的角色，所以使用廣東話答覆，此舉讓對方十分吃驚，結果竟然聊了開來，最後道別時還互相鼓勵說了句「辛苦了」。對於這個小插曲，吳慷仁坦言是一次特別的經驗，也猜想可能是因為自己在練習投入角色需要，導致自己的走路姿勢比較奇怪，也可能是皮膚黝黑、穿著藍白人字拖鞋、短褲或是駝背等等，才讓他有了這次的「奇遇」。

除了被臨檢以外，吳慷仁還分享了自己做善事的小故事，前兩天他搭地鐵時，隔著玻璃窗看到一位女孩準備上車時掉了錢包，在下車時吳慷仁一直指著女孩提醒她，但女孩並沒有看到，「跟她擦肩而過的時候，我轉身撿起來在關門前拿給她。」吳慷仁熱心行善也讓網友讚嘆他真是「沒有架子的男神」。

另外也有網友科普，吳慷仁之所以會被盤查是因為隔天就是「7月21日」，三年前香港元朗發生暴動，所以近年來只要是年輕人都相當容易被臨檢，特別是背著背包、戴帽子，或是穿著黑衣黑褲，甚至警察還會翻查錢包，網友也坦言，「你長得像25，所以被臨檢的機率更高。」另外，也有不少網友敲碗想巧遇野生影帝，吳慷仁也大方表示自己常在地鐵站出沒，看到就來打招呼沒關係。