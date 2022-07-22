國家住都中心近期計畫在新北市汐止區崇德停車場土地上設置社宅「崇德好室」，不過預定地周邊多為老舊公寓，人口也不斷增加，長年都有停車位不足的問題，地方聽聞停車場將消失，相當錯愕。地方反映，若公共停車位完全消失，地方停車亂象恐更嚴重，呼籲中央不要忽略地方意見。對此，國家住都中心指出，後續將探勘預定地地質，若條件允許將多開挖地下一層樓，滿足地方停車需求。

汐止崇德停車場位在茄苳路、中華街路口，由於近年來汐止人口不斷增加，市區併排、違停等交通問題嚴重，地方民代2017年間爭取農委會防檢局的閒置土地，設為公共停車場，並增設約80格平面停車位。

不過，國產署計畫10月將停車場土地收回，並將產權移轉給國家住都中心興建社宅，預計設置套房型、二房型、三房型共185戶。汐止崇德里長蘇宏杰表示，茄苳路交通量龐大，原本地方還期待停車場能夠立體化，增加更多停車空間，未料，中央卻決定興建社宅，未來汽機車、居住人口都會翻倍，地方交通問題恐會更難解。

蘇宏杰說，國家住都中心事前未與地方討論，周邊住戶都相當反彈，期盼中央能在設置社宅前舉行地方說明會，希望保留公共停車場空間，不要忽視地方需求。

市議員張錦豪表示，公有地設置社宅有優先性，不過地方確實有停車需求，目前已透過立委立委沈發惠、賴品妤跟國家住都中心討論，希望可以延遲收回土地，並在社宅內保有公共停車空間，滿足地方需求，未來他會幫忙協調崇德國小第二校區的後方土地，盼打造成停車場，解決爭議。

對此，國家住都中心社會住宅部副主任許國璋表示，目前社宅已經公告招標，針對地方停車問題，中央積極釋出善意，後續進行地質探勘後，若條件允許將多開挖地下一層，開放公共停車，停車位有機會比現在多，收費也將比照公有停車場費率。

許國璋說，為避免社宅施工期間停車位不足，後續也將與相關單位協調，釋出可用停車空間，目前已敲定本月27日將與地方人士溝通，研議最佳解決方式，不過，國家住都中心後續一定會舉辦公聽會，傾聽地方聲音。