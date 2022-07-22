德國紐倫堡玩具展Spielwarenmesse自1949年開辦至今，已成功吸引世界各地玩具業者共襄盛舉，為玩具產業最具規模、影響力最廣及參展人數最多的世界三大玩具展之一。2023年展會將於2月1日在德國紐倫堡會展中心舉辦，為期5天，主辦單位預計展覽面積將達3.5萬平方公尺，將吸引近2700家參展商參展。台灣去年以2.4%的占比排名世界第8大玩具出口國，貿協也將領隊參加2023德國紐倫堡玩具展。

依國際貿易中心(ITC)數據資料所示，受疫情影響推升宅經濟，2021年全球玩具出口額達1751億美元，較前年成長33%，其中前五大玩具出口國占全球玩具出口總額72%，依序分別為大陸(61.4%)、美國(3.9%)、德國(3.7%)、越南(2.8%)與荷蘭(2.6%)；台灣則以2.4%的占比排名世界第8大玩具出口國(較前年上升1名)。而根據財政部關務署貿易統計數據分析，2021年台灣玩具出口額達5.7億美元，較前年成長21%。

貿協表示，看準全球疫情常態化，德國展覽產業復甦，貿協趁勢籌組「2023年紐倫堡玩具展參展團」，已徵集包括戶外育樂遊具廠寬鑫、專營STEAM機器人玩具的玩泰等12家我商共同參與，期盼能於全球玩具最大展搶占疫後歐美玩具市場商機。