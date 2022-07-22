配合走向與病毒共存政策，蔡政府擬逐步開放國境管制措施。但國民黨下午提醒，因防疫保單之亂，當前各保險公司停售旅行平安險海外突發疾病理賠保單，貿然開放恐讓國人旅外健康安全無法獲保障，也讓旅行業者出團承擔成本風險大增。

國民黨副發言人楊智伃呼籲，民進黨政府應邀集保險業者協調恢復旅平險海外突發疾病保險理賠，並恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍，讓國人旅遊安全能獲得保障，建議可比照日本政府推出1000萬日幣旅遊健康保險保單。

楊智伃表示，新冠疫情爆發兩年多來，國人總算企盼到國境解禁時刻，蔡政府不應讓旅平險問題成出入境旅遊「卡關」癥結，政府也應當觀光及保險業者後盾，更有責任確保人民安心旅遊的權利，協助我國旅行觀光產業復甦。

楊智伃說，各保險公司取消旅平險中「海外突發疾病理賠」，縮減履行契約責任保險附約「旅行不便」理賠範圍，但恐造成國人旅外緊急就醫需承受高額醫療費用，若需家屬緊急赴當地協助或需醫療專機後送，更難負擔。

也因旅平險內容調整，楊智伃提醒，外國旅客來台灣旅行，若遇突發性疾病，需自行承擔沈重醫療費用；若我國人民在國外遇不可抗力因素導致滯留，旅行業者須負擔旅客食宿費用，也大幅增加經營風險。

保險經紀人公司經理曹祺說，原本旅平險中的突發疾病會有理賠項目，但因新冠肺炎防疫保單影響，保險公司已全部下架，未來若要開放國境，要先解決這個問題，建議先求有再求好，保險公司恢復保險內容，但可把新冠肺炎放在除外責任。

曹祺指出，旅平險過往理賠，意外事故占65％、疾病占35％，後者的75％會有緊急醫療運送，若在國外可能要專機包機回台，費用至少百萬，沒有一個消費者或旅行社可以承擔，要將旅遊風險轉嫁，旅平險相當重要。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，政府防疫失敗造成保險公司重大損失，過程中指揮中心又為了選票一直放寬，雖保險商業行為原本就有風險，但保險公司虧損嚴重，還是只能把旅平險先停掉。

楊智伃說，邊境開放讓觀光、旅行產業看到一線生機，但缺少旅平險拼圖，又讓許多旅行社業者望而卻步，若無相關保險而執意出團，萬一團員有突發事故，旅行社難以承擔如此巨大風險，「賠都賠不完」。