台北市立大學校長從去年8月前校長戴遐齡卸任，懸缺至今，終於在近期組成組成新任校長遴選委員會，並從候選人蔡俊明、邱英浩、丁一顧選定1名人選由學校報請市府聘任，今日遴選結果出爐，最終由邱英浩擔任下一任的校長，預計在8月1日就任。

北市大校長遴委會發言人曾國維說，今天早上進行投票，程序相當順利，所有委員都有投票，第一輪投票就選出邱英浩為下一任校長，沒有進入第二、三輪，後續學校將報請市府聘任。

至於新校長何時上任，曾國維表示，會報請教育局發布，順利的話在8月1日就會就任；邱英浩表示，學校未來將扮演的角色，不只是市府各級政府智庫，還會因應少子化，將32個系所做整合，基本上教育或市政規畫，還有體育上也有很不錯的成績。

邱英浩說，至於國際化，北市大本來就有幾百所姊妹校，隨著疫情解封，會把姐妹學校分級來實質合作，也會開設境外專班，最後是推廣教育，希望可以提供線上課程，並與市政府公訓處合作，讓公務人員進修。