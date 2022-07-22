基隆市日前有民眾發現豹紋陸龜在逛大街，動保所將其接回，不料卻萌翻動保所的員工。（張志康攝）

基隆市日前有民眾發現豹紋陸龜在逛大街，動保所將其接回，不料卻萌翻動保所的員工。（張志康攝）

日前有基隆市民眾在街頭發現一隻陸龜在仁愛區益壽路一帶逛大街，民眾一時間找不到主人，只好聯絡基隆市動保所帶回照料。不過據獸醫表示，這隻「豹紋陸龜」年紀約在20歲上下，以其體型判斷，市價約在新台幣10萬元左右。

基隆市動保所所長陳瑞濱表示，豹紋陸龜的原產地在非洲大陸，特色在於龜殼上有不規則紋路，斑點和花豹相似而得名。至於為什麼會流落街頭，陳瑞濱猜測可能是陸龜蹺家逃跑，又或是飼主棄養。

不過，這不是基隆動保所近期收養的第一隻陸龜，先前也收留了一隻蘇卡達象龜，若飼主不能在期限前將陸龜帶回，動保所將會送往動物園收留。

獸醫表示，這隻豹紋陸龜身長約40公分、重約2公斤，健康狀況非常良好，但由於牠是保育類動物，需要有許可證才能飼養。據瞭解，豹紋陸龜成龜的身長可達46公分，體重也可能達到18公斤之譜。

其實，這隻豹紋陸龜在動保所裡的日子過得還不錯，動保所的員工常會把牠放出來，讓牠在辦公室裡散步，只見牠一點不怕生，堂而皇之在動保所辦公室裡搖頭晃腦地散步，也讓動保所員工們被牠的模樣萌翻。

陳瑞濱表示，豹紋陸龜生命可活到70歲、甚至更久，若要飼養這類動物，家裡的環境最好要夠大，還要有隔代飼養的準備。目前這隻豹紋陸龜已經上網公告招領，若在25日前，原飼主還沒有出面領回，則動保所將會送至動物園進行安置。如果動物園沒辦法收容的話，就會尋找有飼養陸龜經驗的代養人來做收容。