勞工局邀請王品集團合辦專案徵才活動，釋出廚藝、大廳全職及計時人員等職缺，媒合率達6成。（勞工局提供／潘虹恩台中傳真）

勞工局「青年職涯品牌行銷研習營」將於8、9月分兩梯次登場，協助在學青年提升職場競爭力。（勞工局提供／潘虹恩台中傳真）

中市勞工局協助就業面面俱到，從在學青年到銀髮族、弱勢勞工，推出多項就業協助與補助，就業博覽會日前剛落幕，緊接著再開設全市首座銀髮人才服務據點；近日趁熱打鐵，再陸續舉辦多場就業促進講座，協助弱勢勞工就業，另外，協助在學青年提升職場力的「青年職涯品牌行銷研習營」也將於八月登場。

勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕上任後，相當關注市民就業議題，在青年就業部分，推出三階段協助就業，共設立23處青年就業服務據點，期望協助青年畢業即就業；社會高齡化，退休銀髮族再就業、投入職場，勢必也將成為未來職場趨勢，因此成立首座銀髮人才服務據點，協助銀髮族迎來職涯第二春。

張大春表示，這次勞工局與社會局聯手，為低收入戶及中低收入戶具工作能力者，舉辦就業促進講座，希望能替弱勢勞工求職準備打好基礎，也透過就業協助計畫提供就業獎勵金，鼓勵弱勢勞工積極求職；此外，邀請到王品集團合辦專案徵才活動，釋出廚藝、大廳全職及計時人員等職缺，透過專案徵才計畫補足企業人力缺額，媒合率達6成。

參與求職媒合的新住民吳小姐表示，自己在速食店早班兼職工作3年，近期想在晚上兼差、增加收入，參加勞工局舉辦的新住民就業促進課程時，看到王品集團於住家附近展店資訊，也獲知王品專案徵才活動信息，後因勤奮積極態度被集團錄取，她很感謝徵才活動，讓她順利開展斜槓人生。

為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，勞工局將在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次「青年職涯品牌行銷研習營」，盼透過牌卡互動，探索職涯、傳授履歷撰寫，及面試技巧等求職秘訣，及分組競賽，讓參加者相互學習成長。

張大春說明，研習營整合各項求職前必備技能，如履歷健診、面試技巧指導、自我行銷、探索職涯等內容，讓參與青年在2天1夜的活動中，學習盤點自我優勢、做好求職準備。