衛生福利部頒布《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求各縣市政府應針對2017年1月25日之前設置的兒童遊戲場設施，盡快辦理檢驗及改善等相關工作，並於2023年1月24日之前完成備查手續。台南市議長郭信良22日指出，目前台南市的完成率只有34％，6都倒數第2，市府應加速作業，維護兒童遊戲的安全。市府工務局則回應說，今年底將可全數完成改善。

郭信良指出，台南市需檢驗的兒童遊戲場共有330處，目前僅有113處完成備查，完成率在6都中只比高雄市好一點。另外，根據營建署的規定，未備查的公園兒童遊戲場設施，原則上禁止對外開放；如果對外開放，也應嚴加管理及維修保養；市府應該公布全市217處尚未完成備查的遊戲場位置所在，以及如果已經對外開放，是否有善盡管理職責等資訊，才是負責任的政府。

郭信良還說，最近看到台南市許多特色公園一一開放使用，時值暑假，對孩子們堪稱一大福音，但也要提醒市府，不要沾沾自喜，只顧著把新的特色公園當作政績，現有的公園兒童遊戲場設施也要仔細檢驗改善，才能讓全市的孩子們都快樂過暑假。

工務局表示，全市公園附設兒童遊戲場共有330處，均已依衛福部新訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》，逐一全面進行檢驗調查，並將缺失登錄且立即規畫逐步改善。其中，2021年編列1億元、2022年編列7000萬元、2023年3000萬元，合計編列2億元經費，辦理改善及完成備查。

工務局還說，大型公園均已發包施工中；至於鄰里公園，也已全數補助各區公所自行辦理改善，目前已陸續規畫設計及發包施工。經盤點調查，全市已改善合格的遊戲場有114處；待改善的216處遊戲場中，規畫設計中有29處、施工中178處、已完工申請檢驗5處、預定拆除4處。