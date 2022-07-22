近期實價揭露臨市民大道的豪宅「潤泰敦峰」於5月份22樓戶以每坪239.9萬元再現社區最高單價，台北市有多棟豪宅打破住宅臨高架難寫天價的魔咒，如「0NE PARK元利信義聯勤」以單價299.0萬元居冠全台，「仁愛帝寶」也出現每坪298.2萬元的高單價，且不僅單價寫下全台最高紀錄，這兩大豪宅平均總價都在4億元上下，顯見高架豪宅無損高價，信義聯勤近一年更以高總價之姿成交了12戶。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然高架橋的有噪音、落塵與風水等抗性，但豪宅設計規畫能降低干擾，仍能創造高價位，近期因資金、通膨因素帶動，有助於去化餘屋，並維持價格水平。

統計台北市臨高架橋的豪宅，平均成交價最高為仁愛帝寶264.7萬元，0NE PARK元利信義聯勤均價居次，每坪254.4萬元，第三為潤泰敦峰197.6萬元，第四高價是敦南樞苑147.7萬元，第五名則是明日博129.6萬。平均總價部分，依然是仁愛帝寶最高，平均一戶要價4.38億元，0NE PARK元利信義聯勤平均3.96億元，敦南樞苑2.94億元，潤泰敦峰1.99億元，明日博價格最低，平均每戶1.23億元。雖然這些高價豪宅價格高，近一年卻也創高銷量，潤泰敦峰年銷25戶，平均每月至少售出2戶，信義聯勤年銷12戶，明日博一年內也售出11戶。

郎美囡分析，潤泰敦峰面高架一側大幅退縮並以大片綠蔭相隔，有效降低高架干擾，其每戶總價約2億元左右，相較於其他超高總價豪宅更具價格競爭力，雖然建案前期銷量不高，近一年搭上資金列車加快去化速度；0NE PARK元利信義聯勤位處台北市精華地帶，享有大安森林公園景觀，能吸引政商名流入主，且台北市這幾年具指標性的新豪宅不多，高架豪宅陸續有住戶入住，更能創造口碑、助益銷售。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台北市新舊豪宅市場競爭持續白熱化，建案間不僅比拚地段、建材、景觀等硬實力，還要比管理等軟服務，雖有高低樓層價差，甚至旁邊有高架橋等設施，在資金行情下依舊能寫下天價。