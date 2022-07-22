苗栗地檢署查辦詐騙集團案，發現苗栗看守所吳姓人員涉案，經搜索約談移送聲押禁見獲准。（謝明俊攝）

苗栗地檢署查辦虛擬貨幣洗錢詐騙集團案，意外查獲苗栗看守所吳姓人員涉嫌替詐團成員通風報信、傳遞物資，檢警20日持搜索票前往吳某住所、辦公室搜查，並約談吳某到案後，21日晚間依圖利、組織犯罪等罪嫌移送檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據苗栗看守所表示，吳姓工作人員為苗栗看守所依法務部毒品防制基金所聘僱的臨時人員，非看守所正式組織編制人員，平時擔任毒品受刑人的個案管理工作，協助推動毒品犯處遇及社會復歸轉銜業務。

苗栗地檢署檢察官林圳義指揮桃園市警局八德分局、苗栗地檢署檢察事務官等，查辦詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案中，陸續查獲多名詐騙集團成員予以聲押獲准後，擴大清查發現任職苗栗看守所的吳姓人員，涉嫌為詐騙集團成員通風報信、遞送物資，檢警積極蒐證後向苗栗地院聲請搜索票獲准，於20日前往吳嫌住處、辦公處所展開搜索，並約談吳某到案。

經檢察官複訊後，認為吳嫌涉犯貪污治罪條例第6條第1項第5款圖利罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上之重罪，且有勾串證人及共犯之虞，於21日晚間向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。