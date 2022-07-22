南投縣22日新增434人確診，新增3人染疫死亡，累計死亡239人。民眾受疫情影響減少外出，宅在家追劇配零食，或天天叫外送飲料，脂肪囤積加上代謝變慢，有位女性體重增加6公斤，建議民眾生活規律多運動，才能確保健康。

南投縣社區營養中心營養師賴仁傑表示，日前辦理線上課程時，1名女學員說，這1年受疫情影響，待在家的時間長，減少出門運動、時常久坐、閒下來就一直吃，上課當天量體重，發現比疫情前多6公斤，讓她大崩潰。

賴仁傑建議民眾，如果擔心外出染疫又想運動，可參加線上課程，搭配均衡飲食與運動，簡單4招擺脫新冠肺炎型肥胖，維持好體態與好心情。

第1招「定時定量飲食、遠離高熱量」，掌握飲食少油、少鹽、少糖、少醬料，並定時定量、三餐均衡攝取6大類食物，盡量挑選原形、精緻澱粉較少的食品，用蔬果取代點心零食。

第2招「養成規律運動習慣」，每周至少運動5次，每次達30分鐘，並注意空間通風、出汗後保暖及適時補充水分。

第3招「維持健康體態，天天量體重」，建議養成定時量體重、腰圍，進行健康管理監控BMI（身體質量指數），男生腰圍應控制在90公分（35吋）、女生控制在80公分（31吋）隨時監控，遠離代謝症候群。

第4招「養成規律生活」，避免熬夜，每天至少睡眠8小時，保持愉快心情。