電子股近期扮演台股強彈千點的多頭先鋒，今（22）日漲多拉回，小跌0.09％，盤面由金融股撐盤，類股指數開低後穩步拉升，以1,515.89點上漲0.74％作收，與傳產股同步扮演台股穩盤主角。法人認為，台股下周將呈現類股輪漲，落後的金融股及傳產股有補漲的機會。

據統計，以今天電子類股指數盤中最高衝上701.45點來看，距離季線僅有2.37％的差距，但金融類股指數及非金電（傳產）指數連月線都還沒站上，因而今天市場資金開始輪動至非電族群，推升金融股上漲0.74％，非金電漲0.16％。

金融股指數今天收1,515.88點，與目前月線1,535.14點差1.25％，季線則在1,627.01點，相差高達6.83％。

至於非金電指數今天收14,577.33點，與月線14,657.12點差0.54％，就更不用說遠在天邊的季線15,549.77點，近達千點、6.25％的距離。