據《歐洲動態》（EurActiv）7月21日報導，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）前往莫斯科，代表匈牙利討論購買更多的俄羅斯天然氣的事宜。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）於莫斯科談論購買能源議題（美聯社）

匈牙利青年民主黨（Fidesz）在臉書上的一份聲明中說。「為了確保匈牙利能源供應安全，政府決定在長期合約裡原訂的數量之外，再額外購買7億立方米天然氣。」，匈牙利天然氣管道運營商 FGSZ 的數據顯示，這約佔匈牙利 2020 年天然氣消費量的 6.7%。聲明補充說，西亞爾托已將這個問題與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論過。

上週，匈牙利總理總理奧班（Viktor Orban）表示，在能源吃緊的情況下，歐盟執意對俄羅斯實施制裁，因此歐盟已經「自爆」。匈牙利目前能源高度依賴俄羅斯，從該國進口 65% 的石油和 80% 的天然氣，因此宣布能源危機處於「危險狀態」。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）於布魯塞爾資料照（路透社）

上個月，經過匈牙利連續數週的抵制，歐盟依然正式通過了對大多數俄羅斯石油進口的禁令，但匈牙利可以免除在外，得以通過管道來進口的俄羅斯石化能源。歐盟執委會（EU Commission）本週三敦促歐盟國家在未來幾個月內將天然氣需求減少 15%，以確保冬季庫存並擊敗俄羅斯的「敲詐」。

歐爾班在今年4月以壓倒性優勢再次當選第四個任期，他經常與布魯塞爾（歐盟總部）發生衝突。