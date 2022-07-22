大陸禁止台灣石斑運往銷售，為解決產量問題，蔡政府又把腦筋動到國人身上，昨日直接由行政院主持記者會，率領教育部宣布從國庫掏出6億元，讓國中小學營養午餐每周可吃到一次石斑魚，教育部長潘文忠今(22)日更在臉書發文，大肆宣傳這起政令，此舉好比晉惠帝「何不食肉糜」。

蔡政府執政以來，每逢遇到與民生經濟相關等困境，問題只要解決不了，最後一定會回到老百姓身上。

回顧過往，像是在2018年香蕉跌價時，農民悲嘆血本無歸，時任行政院長的副總統賴清德一句「為什麼不要連皮一起水煮香蕉吃」，推銷香蕉連皮一起水煮的新吃法，讓人瞠目結舌。

此後像是在去年夏季，6月疫情正嚴峻，時逢端午節連假，民眾想返鄉過節，總統蔡英文卻要國人不要隨便移動，批評不斷。還有今年年初全國鬧缺蛋荒，農委會任產地價格調漲新台幣2元與加獎勵新台幣3元被罵翻，民進黨立委鄭運鵬為此還辯稱物價上漲與薪資連動，對國人是「正面訊息」。

至於這次的石斑魚危機，農委會主委陳吉仲甚至要求國人少吃3成鮭魚，改吃石斑魚，此番言論被網友罵翻，政府解決不了無法對外銷售等難題，最後乾脆把中小學學子當軍人，將賣不出去的石斑魚往學校裡送，硬逼學生在營養午餐吃下肚。

石斑魚是高單價食材，實在無法相信國教署強調，偏鄉學校能以每餐新台幣62元的價格吃到，對於當中經費的分配，外界根本無從掌握。

教育部長潘文忠一心只想做太平官，每逢由上下達的政令只會執行，現在為了幫農委會解決賣不出去的石斑魚，索性直接從國庫搬出新台幣6億元來處理，這筆來自於稅收的經費之龐大，行政院與教育部卻沒有仔細說明到底怎麼使用，以及學子一餐吃了昂貴的石斑魚，是否會排擠到其他食材。

昨天行政院記者會開完之後，引起中小學老師還有家長高度不滿，認為如此大筆經費，在一餐吃下肚之後什麼都沒有了，可是全國還有不少偏鄉學校有待教育資源與建設的投入，甚至「班班有冷氣」政策的補助更僅限於公立中小學，其中不包含高中職，長年努力爭取，政府總以經費不足搪塞，如今營養午餐吃石斑，蔡政府被罵「何不食肉糜」的紀錄再添一筆。