林志穎特斯拉自撞獲救 消防：關鍵是路人救命

藝人林志穎今天在桃園市蘆竹區駕駛特斯拉自撞，父子事故後被熱心民眾拉出，車輛沒多久就成為火球。消防人員說，所幸有熱心民眾幫忙，否則後果不堪設想。

根據熱心民眾提供畫面，林志穎駕駛車輛在路上迴轉後，車速不快駛向中正路，要上橋前車輛卻突然偏移，撞上電線桿。熱心民眾見狀，趕緊將2人拉出，車輛沒多久後就起火。

1名消防員說，過去桃園市龍潭區也曾發生特斯拉起火意外，車上民眾不幸身亡。這起意外所幸有人幫助，第一時間就將林志穎等2人救出。