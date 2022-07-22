每年夏季是職業災害發生的高峰期，北市6月分接連發生三起墜落死亡職業災害，其中一件屬於高溫戶外工作造成墜落死亡職災。勞動檢查處主任祕書康水順表示，今日罕見出現熱浪紅燈通報，會加強勞檢力度，截至今年熱危害預防勞動檢查有234案，通知1案改善。

康水順說明，環保局熱浪預警通報，去年有四天，今年截至目前已有六天，都為橙燈，定義為最高氣溫達36度以上，且持續3天以上，今日罕見出現紅燈通報，也就是最高溫度達38度以上持續三天，顯見天氣炎熱不容忽視。

康水順表示，6月發生勞工在三樓外牆施工摔落案件，當日天氣炎熱，勞工先跟同事反應身體不舒服，並休息十分鐘後再上工，但走沒幾步就昏倒並滾落施工架，釀成意外，勞檢後施工架合乎規定，檢察官調查報告則少見註明「高溫戶外作業」，通盤判斷跟熱危害有關。

勞動場地意外原因多，是否為熱傷害認定不容易，規範在非重大職災內熱疾病通報，10年內則僅有8件，康水順表示，今年夏季熱危害預防勞動檢查有234案，通知1案改善，此外，今年重大職災有8件，都跟營造業墜落有關，所以後續勞檢重點會擺在營造業工地防治上。

康水順提醒，在炎熱天氣下，應把握「降溫、飲水、休息」這三要訣，工地可適度用風扇、遮陽網降溫，並補充適當飲用水，也建議避開一天最熱時刻，中午12時到下午３時，調整勞工工作時間，避免增加熱傷害機率。

勞檢處表示，會持續加強檢查，督促事業單位配合季節變化，提供陰涼的休息場所、適當飲料或食鹽水、留意勞工作業前及作業中的健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制等危害預防措施。