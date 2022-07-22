頭皮專家艾瑪絲提出，沐浴首重頭皮清潔，洗髮泡沫輕柔帶過肌膚潔淨， 一瓶溫和洗淨全身髮膚。（艾瑪絲提供）

呵護每日髮膚潔淨，AROMASE艾瑪絲推出全新洗沐系列「每日健康洗髮沐浴露」。（艾瑪絲提供）

一瓶溫和洗淨全身，AROMASE艾瑪絲推出全新系列新品「每日健康洗髮沐浴露」。（艾瑪絲提供）

草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲將頭皮專業保養延伸至全身肌膚呵護，首度推出全新系列「每日健康洗髮沐浴露」新品，以植物花草香調打造全新洗沐髮品，自然草本植物萃取，帶給髮膚沐浴潔淨的舒適放鬆儀式感，彷彿置身花園森林，伴隨和煦陽光倘佯在植物花草之間，散發清新草本花香氣息，溫和胺基酸細緻泡沫洗淨全身，感受從頭到腳的療癒沐浴潔淨。

草本頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲一口氣推出3款洗髮沐浴露，全系列新品即日起於官網線上平台販售，分別以草本植萃打造「沐癒天竺葵」、「暖陽玫瑰」、「甦醒純花」三款香氣，散發自然森林氣息、芬芳清新花園香調，一抹清新悄然入鼻，以親膚弱酸性的溫和胺基酸，呈現柔和的細緻泡沫，訴求低敏低刺激，適用洗髮／沐浴／潔顏，可同時潔淨頭皮、臉部、全身肌膚，溫和潤澤全身每一吋肌膚，沐浴在日光與芳香中，帶來清爽無負擔的潔淨體驗。

根據AROMASE艾瑪絲進行一項消費者研究調查發現，高達近九成民眾重視洗沐品的草本成分且能溫和洗淨全身，更有超過五成的人在乎洗沐質地的親膚性。艾瑪絲傾聽消費者髮膚健康需求，全新系列新品「每日健康洗髮沐浴露」因應而生，適用所有膚質與敏感肌膚，可天天潔淨使用，採用3大重點精華成分「有機蘆薈」、「水解小麥蛋白」、「維他命E」，其親膚弱酸性與細緻胺基酸成分，溫和不流淚配方，洗後肌膚不緊繃乾澀，帶給肌膚舒緩鎮定、柔潤淨化，同時強化呵護肌膚屏障，藉由每日居家自然沐浴時光，打造肌膚潔淨溫和的親膚感受，溫柔呵護全家髮膚健康。

AROMASE艾瑪絲提出，全身肌膚沐浴應首重頭皮清潔，而非清洗髮絲；同樣的身體肌膚亦是，僅需藉由洗頭後的泡沫或取用少量的洗髮沐浴露，輕柔帶過肌膚溫和潔淨即可，避免髮膚過度清潔。