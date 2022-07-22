受疫情衝擊，開航兩年多的星宇航空累計虧損達81億元，董事長張國煒被部分網友虧「敗家子」。他直接在臉書反擊，「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡」，分享航機修護基地外觀照，展現持續且堅定投入營運的決心。

張國煒砸大錢擴充星宇軟硬體設備，不畏這兩年來賠掉逾80億元，甚至還有增資計劃。興建多時的「第一航機修護中心」完工照曝光，讓K董更具信心，霸氣反擊網路酸民。

「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡，這個讓大家安全的港口」，張國煒直言，過去這兩年半，大家都在問星宇在幹嘛，答案就在這裡。他嗆酸民「你懂嗎？說你就是不懂，沒關係，你不懂我懂就可以」。

張國煒在長榮航空時期催生長榮航太，深知維修量能必須操之在手的道理，但偏偏這一塊也是最燒錢的。他不諱言「錢都花在這裡」，終於完工了，這座被張國煒喻為「安全港口」的棚廠，未來將成為星宇機隊最強的後勤支援。