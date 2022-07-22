交通部觀光局參山國家風景管理處22日在三義西湖度假村舉辦竹竹苗觀光圈共識會。（謝明俊攝）

參山處長曹忠猷主持竹竹苗觀光圈2．0共識會。（謝明俊攝）

參山處長曹忠猷主持竹竹苗觀光圈2．0共識會。（謝明俊攝）

參山處希望透過共識會能促銷苗栗縣南庄等地旅遊。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情雖然仍處嚴峻，但交通部仍希望利用暑假期間全力振興國內旅遊，觀光局參山國家風景管理處輔導成立竹竹苗區域觀光聯盟，22日在苗栗縣三義鄉西湖度假村舉行「竹竹苗觀光圈圈2.0共識會」期望掌握開放國門及國旅振興補助開跑機會，整合區域聯盟觀光產業串連合作，共同迎接商機。

參山處輔導成立的竹竹苗區域觀光聯盟，22日在苗栗縣三義鄉西湖度假村舉辦邁向疫後觀光的「竹竹苗觀光圈2.0共識會，」邀請竹竹苗區域觀光聯盟40多個公協會組織、50餘名觀光產業代表共同出席交流，期待在國門開放和國旅振興補助開跑，加速區域聯盟觀光產業串連合作，把握疫後旅遊爆發帶來的商機。

參山處長曹忠猷表示，在疫情降溫後觀光潮來襲，今年度竹竹苗區域觀光聯盟持續五大發展方向，包括「地方組織永續經營」、「在地深度旅遊」、「MarTech ＆ 數位轉型」、「虛實整合旅遊」和「區域串連共好」，同時以慢行竹竹苗融合在地生活風格，強化創新遊程的整合及推廣上架，結合單車主題與樟之細路內涵，打造旅遊新元素，為疫後觀光提早佈局。

「竹竹苗觀光圈2.0共識會」公私部門以及觀光聯盟近百位觀光產業代表出席交流，透過政策說明和產業交流，謀求合作共識與轉型契機，共同強化竹竹苗獨有的觀光特色。竹竹苗觀光圈總召江百松表示，疫情後，觀光業再起，如今要把夥伴重新找回來，竹竹苗已經逐漸形成一個旅遊區塊，希望大家共同努力，營造更好的觀光環境。