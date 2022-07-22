台中市教育局21日舉行手擲機飛行競賽，全市約300名學生同場競技。（台中市教育局提供）

大墩國小榮獲國小組第1名。（台中市教育局提供）

北新國中榮獲國中組第1名。（台中市教育局提供）

台中市教育局21日舉行手擲機飛行競賽，全市國中小合計197隊、約300名學生同場競技，學生以巴爾紗木製作飛行器進行滯空時間競賽，由北新國中榮獲國中組第1名、大墩國小拿下國小組第1名，且大墩國小手擲機滯空飛行時間長達66秒，打破台中近3年比賽紀錄。

教育局長楊振昇指出，21世紀科技創意無限發展，應從小扎根培育我國新世紀航太科技人才，市長盧秀燕重視推廣基礎航太科普教育、啟發學生創意、培養學生的科技素養，因此教育局舉辦手擲機飛行競賽，以培養學生動手實作，並獲得展能的學習舞台。

手擲機飛行競賽主要由學生設計出可在空中盤旋的無動力飛行器，由比賽承辦單位提供厚度2mm及5mm巴爾紗木、厚度6mm白楊木及機頭塑膠軟套等，滯空時間最長者獲得優勝。因手擲機沒有動力來源，參賽學生為讓手作飛機能夠延長滯空時間，在機身及機翼的外型、重量、角度上融入飛行科學原理，同時發揮創意，以訓練學生設計、思考及解決問題能力。

承辦學校立新國中校長張嘉亨表示，科技教育若能寓教於樂是最棒的體驗學習，學生利用巴爾紗木，並親手完成手擲機，能產生最大的學習遷移效果；此次活動結合台中市科技領域輔導團、北新、富春、大甲、沙鹿、潭秀、成功、西苑及立新等8座科技中心，共同規劃辦理，相信能引發學生更多學習熱情與自主學習動力。

參賽學生立新國中黃同學分享，這是學校帶他們來參加過最有趣的比賽，學校老師教導他們利用美工刀及快乾膠完成手擲機，令人意想不到的是木頭經過加工，竟然可以在天空盤旋十幾秒，讓他們了解到飛行的原理是運用課堂上所學的科學知識，他們會繼續努力嘗試，相信下次競賽一定會有更好的成績。

教育局提到，台中市積極發展科技教育，目前建置8所自造教育及科技中心，透過科技中心辦理相關教師研習、推廣課程與融入教學，讓台中擁有更紮實的科技課程，以利新課綱中的科技領域課程順利推動。