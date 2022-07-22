財政部台北國稅局表示，外籍人士將我國境內財產贈與他人，或是把境內才產出售給二親等以內親屬，皆需申報贈與稅。

依照遺贈稅法第3條規定，我國贈與稅採屬人兼屬地主義，課稅範圍有三種，包括境內居住者個人贈與境內或境外財產給他人、境外居住者贈與境內財產給他人，還有贈與人將境內外財產贈送給他人且在贈與行為發生前兩年內自願喪失我國國籍者。

官員指出，我國有不少民眾持有綠卡或其他海外國籍，若選擇放棄台灣國籍，即為外籍人士。但如果是近兩年才放棄台灣國籍者，其贈與境內外財產給任何人都要在台灣繳納贈與稅；即使是放棄多年國籍的外籍人士（或單純為他國人士），只要涉及贈與台灣境內財產，也需在台報繳贈與稅。

另遺贈稅法第5條也規定，若為二親等以內親屬的財產買賣，只要沒有實際付款證明都會被認定為贈與行為課徵贈與稅負，但如果能提出其證明，可視為買賣交易行為。

因此，如果是外籍人士將境內財產出售給二親等以內親屬，同時符合遺贈稅法第3、5條規定，只要沒有實際付款證明，就要在台申報贈與稅。