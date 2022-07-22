大陸晶圓代工龍頭中芯國際是美國重點制裁對象，但當前傳出中芯國際在受限制情況下，在製成上仍大有突破，出貨7奈米比特幣挖礦晶片，疑似與台積電技術高度相似。

中芯國際港股22日股價走揚，早盤最高漲2.65％，午後略有收斂，現漲1.69％股價報16.9港幣。中芯國際陸股開高走低，開盤後最高漲1.68％，但隨後股價收斂、午後更轉跌近1％，現反彈轉漲0.02％。

綜合媒體報導，行業觀察機構TechInsights指出，中芯國際正向客戶交貨7奈米製程的比特幣挖礦晶片，此前市場均認為中芯量產最頂尖的技術為14奈米成熟製程。MinerVa Semiconductor Corp在其網站上展示了7奈米晶片，並稱自2021年7月量產，但未指明製造商。不過TechInsights的報告指出，這家公司是中芯的客戶。

中芯國際此前曾展示其先進製程藍圖，在2020年曾公布7奈米技術，以及其7奈米N+1節點的技術、N+2版本等，但因為受到美國制裁、進口設備困難等限制，外界均不看好中芯國際發展先進製程。

TechInsights指出，MinerVa Semiconductor新上市礦機的晶片應是採用中芯7奈米製程，且還是應用N+2技術，等級相當於台積電7奈米強化版。TechInsights指出，中芯國際晶片初期影像顯示與台積電7奈米的製程高度相似，市場關注會否有智慧財產權糾紛。