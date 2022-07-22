早餐裡面加了意料之外的食材，究竟會是驚喜還是驚嚇？一名女網友昨（21）日發文表示，在早餐店買了一個豬排蛋吐司，翻開一看裡面居然有一片特殊食材，當下讓她感到滿頭問號，還以為是店家特製的「員工餐」，沒想到咬下去挺好吃的，貼文曝光後不少網友敲碗求店址，而店家也出面回應了。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「明明點的是豬排蛋吐司，但為什麼理面夾了這個東東」。從照片中可見，原PO買的早餐看似正常，由麵包、生菜、煎蛋、豬排肉，還有少見的蘋果片，不過仔細一看裡面居然有一片黃澄澄的「花邊餅乾」，讓原PO不禁猜想是不是員工餐，笑說「還蠻好吃的」。

女網友在豬排蛋吐司裡面發現居然有一片黃澄澄的餅乾，因為實在是太少見，讓她上網發文請益。（圖／取自爆怨公社）

貼文一出後引起熱議，「咬起來讓你有咔咔的感覺」、「應該是員工餐，菜單沒有」、「可以試著夾洋芋片」、「拿錯了，那是員工自己做的員工餐」、「餅乾可以，三色豆會翻臉」、「快告訴我哪一家，我們用新台幣到讓店家提早下班」、「這搭配真的很好吃耶！我常買」，還有眼尖的網友馬上就看出了這是位於三峽大德路上的早餐店。

而在一片留言中，店家也現身說明，其實原PO拿到的豬排蛋吐司並非員工餐，也不是意外放錯，「美麗的小姐剛剛點的是豬排蛋吐司，吐司及漢堡裡面都會加一片酥脆餅乾，是我們的特色唷」。