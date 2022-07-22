新北市府中15與公視、新北市文化基金會合作，舉辦「台灣國際兒童影展在新北-Fun暑假看電影」特映活動，7月28日至8月7日將在府中15推出6場次特映活動，並安排親職教育專家與民眾進行映後座談，邀請親子挑戰、探索自我。

文化局指出，這次國際影展精選6部長片，像是開幕片《小魔術師的初戀》、獲得「國際競賽」最佳劇情長片獎的荷蘭電影《我家藏著林布蘭》都將以童趣的影像敘事，帶著觀眾跟著主角探索自我；榮獲最佳動畫長片獎的《我的大猩猩媽媽》，藉由巧妙的動物擬人化，隱喻新移民在全球化社會遇到的國際困境。

另外，電影《我的海盜鄰居》描述生活型態迥異的海盜入住到純樸臨海社區，發生了一連串冒險故事；挪威國際影展最佳兒童電影的入圍動畫片《ㄎㄧㄤ爆好麻吉》描述在隧道中生活的主角，遭嚴厲列車長驅逐後，展開傳說中海盜船長的冒險旅程；紀錄長片《兒童世界盃》以影像紀錄在挪威舉辦的全球最大兒童足球比賽，探討團隊合作、自我挑戰的課題。

文化局表示，有興趣民眾可至Accupass線上免費報名 (fuzhong15films.accupass.com)，更多詳情也可參閱府中15官方網站（https://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films），及臉書粉絲專頁。