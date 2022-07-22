林志穎撞車瞬間曝光！一路往右偏撞分隔島電桿 400萬特斯拉燒光「鋰電池」成元凶

林志穎今（22日）上午10時許載著兒子行經桃園市蘆竹區時，發生特斯拉自撞分隔島後，火燒車事故，整輛車瞬間陷入火海，目擊民眾合力將父子倆救出後，救命恩人一事在網路上掀起熱烈討論，有網友發文表示，小旋風父子是她朋友救的，對方甚至還不知道傷者就是林志穎！

救命恩人曝光，他驚呼：「不知道對方是林志穎」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

林志穎開著特斯拉跑車，載著兒子行經桃園市蘆竹區時發生嚴重自撞車禍，林志穎被警消救出時傷勢嚴重，目前父子倆都被送往林口長庚醫院急救。根據最新畫面顯示，林志穎的轎車在中正北路迴轉後，車速不快一路往車道右邊偏離，接著就撞上分隔島號誌起火。

1名女網友於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，她表示她睡醒以後，看到小旋風林志穎的新聞，又見到友人在某篇新聞底下留言，自稱是天王的救命恩人，讓她嚇到立刻打電話跟對方求證。

該位救命恩人留言：「人是我救的，我先把小孩抱出來！再把駕駛拉出來的！我怎麼不知道那是林志穎！而且小孩是要去比賽車。不是上課」，女網友還調侃對方：「哇X，你不知道傷者是小旋風嗎」，友人則回：「我哪裡看的出來他是誰，把小孩先拉出來，然後車子已經開始起火，我趕快再把駕駛拉出來，等到救護車來，我才走的」。

不少網友們紛紛在貼文下方大讚：「不管是不是你朋友救的，都很感謝救人的英雄」、「還好有他救出來，車子起火這麼大，人若在裡面就完了」、「好人一生平安」、「無論救出傷者是否名人，你的下意識就是救了一個家庭」。