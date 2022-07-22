國立中山大學半導體及重點科技研究學院22日盛大舉行揭牌典禮暨簽約儀式，總統蔡英文、教育部政務次長劉孟奇、高雄市長陳其邁與7大國際企業代表都到場參加，中山大學半導體學院祭出「3年百萬獎學金」、「畢業即就業」吸引學生就讀，預估10年內培育千位半導體及重點科技產業人才，強化台灣半導體產業國際領先地位跟競爭力。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院22日舉行揭牌典禮暨簽約儀式，總統蔡英文、教育部政務次長劉孟奇、國發會副主委游建華與日月光、國巨、雷科、華泰電子、穎崴科技、台虹科技及興勤電子7大國際企業代表及高雄市長陳其邁等逾300位產官學研代表皆出席共襄盛舉。

中山大學校長鄭英耀指出，半導體學院自今年1月申設通過以來，被寄予高度期待，學院「3年祭出百萬獎學金、畢業即就業」更是亮點，6月初放榜後，短短一個月內，120名額幾乎全部報到額滿，顯見深獲學生與家長認同。中山大學期能發揮大學影響力，產官學攜手，共同為台灣培育半導體產業發展所需科技人才。

總統蔡英文表示，台灣的半導體產業，是我們的重要產業，2021年的總產值已經突破4兆元，再加上被動元件等電子零組件相關產業，總計每年有超過5.5兆元的產值，顯示國際對台灣半導體產業的需求和重視。

蔡英文進一步表示，中山大學的半導體學院，鎖定在「半導體封測+電子零組件」產業，讓台灣的半導體人才培育工作，更加完整。格外有意義的是，跟中山合作的7家企業，都是高雄的在地企業，在未來10年將要投入9億元，跟政府一起努力，共同培育國家重點產業的人才。

「每年招收120名學生的中山半導體學院有3大特色。」中山大學校長鄭英耀強調，第一、由學界及產業界共同擬訂3年課程地圖，並且共同培育學生；再者，企業提供近100萬元的獎助學金讓學生及家長沒有經濟壓力；最後，學生一畢業，立即就可加入半導體封測及電子零組件產業國家隊。

中山半導體學院8月1日將正式成立，首任院長黃義佑表示，學院採1+2學年制，由合作企業提供優渥獎助學金，招募優質理工相關背景的學生加入重點產業的國家隊。

除18學分的專業科目，研究生需於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程，並由產業與學界共同訂定產業發展所需的企業專題技術報告、研究主題，產學合作共育，希望大幅降低學用落差問題，善用企業提供的先進設備與儀器，讓學生求學期間沒有經濟負擔，畢業即就業。

高雄市長陳其邁表示，中山大學半導體與重點科技研究學院設立，期能吸引更多年輕人南漂高雄發展，投入台灣半導體及重點科技產業國家隊，企業可以投入更多資金與資源，與學校一起長期培育人才，創造國家、產業、大學及學生共贏的局面，市府也定會持續推動5G AIoT及半導體產業在高雄的發展，為未來畢業人才創造更多就業機會，帶動高雄產業正向循環。(記者張雅雲/高雄報導)