日本原子能規制委員會今（22）日舉行臨時會議，正式批准東京電力公司制定的福島第一核電站核污染水排海計畫。對此，大陸外交部發言人汪文斌也在例行記者會上作出回應。他表示對此堅決反對，福島核污染水處置關乎全球海洋環境和環太平洋國家的公眾健康，絕不是日本一家的私事。

據大陸央視引述汪文斌表示，令人遺憾的是日方始終對國際社會和日本國內民眾的正當關切和合理訴求置若罔聞，非但沒有與利益攸關方、相關國際機構進行充分有意義的協商，反而一意孤行推進排海管道建設和排海計畫審批工作，指出日方這種置各方關切於不顧，企圖製造既定事實的做法極其不負責任。

汪文斌說，中方再次敦促日方切實履行應盡的國際義務，以科學公開透明安全的方式處置核污染水，停止強推排海方案，在與利益攸關方、相關國際機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動核污染水排海。

他表示，如果日方執意將自身的私利淩駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史污點。