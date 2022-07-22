許多人認為，情侶的性格或價值觀要相同，感情才能走得長遠，不過有些情侶個性差很多，喜好與生活態度完全不同，看起來是八竿子打不著的關係，但感情卻可以維持很久，跌破眾人的眼鏡。《靈匣網》近日分享3組看起來不相配的星座組合，但因為個性互補，成為他們感情能夠長久的原因。

第3名、水瓶男與天秤女

水瓶座男的腦子裡，總是有許多天馬行空的想法，再加上生活中有不少怪習慣，因此普通人都難以接受，唯有包容度極大、個性平靜的天秤女，才能夠與他們談戀愛，而且兩者都屬於理性族群，當他們有各自想從事的活動時，並不會要求對方服從自己，或因此起爭執，而是會站在對方的角度思考，選擇保持各自活動的空間，成為他們維持感情的方式。

第2名、摩羯男與雙子女

摩羯男是12星座中的工作狂，生活較乏味，而雙子女追求刺激，是人群中的派對女王，兩者看似在生活中毫無交集，若要摩羯男陪雙子女交際應酬，或讓雙子女伴摩羯男出席貿易酒會，對雙方都非常痛苦，因此忙碌後的休息時間，反而是他們的交集時刻，摩羯男下班後疲憊不已，雙子女的幽默感就是摩羯男消除疲勞的良藥，而雙子女在經歷完燈紅酒綠的夜生活後，也需穩重的摩羯男給予她們溫暖。

第1名、牡羊男與射手女

射手女個性活潑，而且親和又直率，身邊不乏有追求者，而自信爆棚的牡羊男，也確信自己的魅力可以迷住射手女，他們談起戀愛時，自由至上的射手女不甘當牡羊座的小跟班，因此經常找朋友玩，而牡羊男也不會為了戀愛，放棄單身時與兄弟一起玩樂的時光，雖然兩人看似各玩各的，不過由於他們個性相似，也願意給彼此自由的空間，因此私底下感情可說是非常親密。