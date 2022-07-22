LED族群腹背受敵，第二季財報不亮、第三季旺季前景也不保，即使下半年營運動能轉趨穩定，但多方仍一籌莫展，富采(3714)、億光(2393)、惠特(6706)周五股價持續無光收跌，不過反觀受惠回補自家股票撐盤利多的艾笛森、光鋐飆上漲停，呈現陰晴不同天畫面。

嚴重通膨打擊消費信心，消費性電子需求持續疲弱，電子業第三季旺季不旺恐怕已成共識，而第二季獲利財報公布在即，受到先前大陸封控影響，再加上俄烏戰爭衝擊汽車、植物照明市場，傳統藍光LED、mini LED及四元LED需求走弱，預估數字也不太樂觀，受到第二季財報受挫、第三季旺季不振的前後夾擊，LED族群股價低迷多日。

不過股價跌跌不休，也吸引大股東回補撐盤，除了艾笛森(3591)董座回補自家股票之外，光鋐(4956)大股東榮創(3437)也已連續四個月回補光鋐持股，激勵艾笛森再飆漲停、光鋐也觸及漲停。

光鋐6月營收0.87萬元，月減17.73%、年減45.39%；第2季營收為3億元，季減9.13%、年減34.65%，創下2020年第2季以來的兩年單季新低；上半年合併營收為6.3億元，年減29.5%。營收不振，但受到大股東鼓舞，周五早盤衝上18.75元漲停價，盤中漲幅收斂，仍收漲3.52%報17.65元。

艾笛森董座吳建榮6月增持自家股票191張，市值超過200萬元。艾笛森近年持續朝車用LED模組、成品轉型，毛利率穩定在20%以上，公司認為大環境最壞情況已過，隨著Tier 1汽車客戶穩健成長，今年底車用比重可望衝過三成。艾笛森第二季營收持平第一季，法人預期，第三季營收可望重返5億元以上。艾笛森周五再攻16.65漲停，迎來連四漲，站穩所有短均。

艾笛森、億光董座都不約而同看好未來車用，隨著車用晶片供給短缺緩解，將帶動周邊零組件需求暢旺，對LED廠轉型效益將更明顯。LED除了在傳統車市滲透率持續拉抬外，新能源車對於LED的節能、省電優勢也受到青睞，看好未來幾年車用LED產值成長態勢。

億光發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開陸廠低價競爭，整體營運體質朝正向發展。雖受到終端市場需求疲弱影響，今年度獲利能力恐呈現下滑，但下半年營運動能已轉趨穩定，上月股東會億光董座也逆市喊話，受惠紅光、高階、充電樁、太陽能、車用等領域，訂單出貨動能可期，助力營運，法人預估，億光下半年營運挑戰優於上半年，今年營運可望比去年好。法人也將投資建議從中立升至區間操作，不過目標價從49.65元下修至47元。

億光6月營收表現低於預期，第二季受到烏俄戰爭、大陸防疫封控、物流料況等供應鏈問題，且終端市場需求放緩，加上去年高基期影響，億光營收單季51.27億元，季減7.03%、年減24.12%；上半年營收106.30億元，年減15.94%。從各產品線來看，僅消費性電子及手機出貨提升，其餘產品營收皆呈現下滑走勢。雖營收規模下滑，但因生產成本下降及匯率因素影響，法人預估，毛利率約略維持首季水準。