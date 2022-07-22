22日，韓國對沖基金J&J投資公司表示，正在增持有韓國版Google之稱的Naver股票，以及其它科技類股。韓股經過2022上半年慘遭血洗之後，已大幅向下修正兩成多。J&J認為前大半年市場出現恐慌性賣壓，現在已經到了可以進場時候。

基金管理部位在3.5兆韓元，約27億美元的J&J認為，2022上半年所擔憂的全球經濟衰退，以及通膨大漲利空已反映在韓股上，第3季將開始起漲。韓國股市2022上半年，大盤指數至少重挫20%，也是亞洲表現最差的其中之一。

韓企獲利不如預期已淡化，加上較高生產成本已修正，基於這兩個假設點，J&J表示，從現在起操作不需過分擔心，從韓股股價來看已消化利空，且之前是超賣。

事實上，J&J在2022上半年也慘被修理損失不小。因為該避險基金當時一直買入韓國科技以及網路類股。沒想到風向不對，外資立刻把韓股當成提款機，一共被外資大賣140億美元，第1季44億美元，第2季大增1倍以上至96億美元。

以韓國半導體龍頭三星電子為例，2022上半年一共被出脫60億美元等值股票，三星市值至少萎縮25%。至於半導體第2把交椅的SK海力士，同期更是暴跌31%。

J&J指出，由於開始買進這些跌深的科技類股，現在績效也慢慢浮現。從7月開始到現在，三星與SK海力士的漲幅都在8%以上，跑贏大盤只有上漲3%左右。

而股價偏低的Naver更是具有買進吸引力。J&J表示，股價已反彈超過4%的Naver，自2022上半年暴跌37%之後，現在本益比才26倍，並在2021年底以來最低價位附近游走。

J&J認為，Naver現在的股價，已經失去身為網路平台扛壩子應享有的高本益比。所以樂觀預估，Naver在2022下半年可望重回舞台，並提升自己基金整體報酬率。