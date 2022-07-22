因應「土用丑之日」到來，源自知名日本百年鰻魚名店「田舍庵」的「小倉屋」，將於7月23日至8月7日期間舉辦「盛夏鰻魚祭 活力plus調酒一夏」消暑促銷活動，標榜以「經典與亮點2+3」幫食客補元氣及增添活力，包括限量「買一送一」「升級」、「新品鰻增量」，並攜手日式風格酒吧ICE-END合作，推出2款佐鰻超夏酒，結合限定限量喝夏趣2大優惠。

今年的「土用丑之日」為7月23日及8月4日，小倉屋祭出每年必推的「鰻蒸竹定食」外帶便當買一送一限量100組，7月23日起至8月7日凡外帶消費「鰻蒸定食」免費升級等2大經典活動外，今年還加碼凡在店內享用2022新品「三味鰻丼」蒲燒鰻增量25%，並與已由「Washu+1」更名為「ICE-END」的台灣日式酒吧聯名，推出2款適合佐鰻魚餐點的調酒。

小倉屋16天的鰻魚祭慶典，還有買一杯送一杯朋友一起乾，及預點「鰻蒸竹定食」3套組，即免費送1瓶即將上市的聯名酒（上市後提貨)，以及3份玉子燒等3大亮點活動。此外，即日起於ICE-END的新菜單上還可以點到鳳梨燒酎X小倉屋蒲燒鰻魚粽的絕佳餐酒組合

「鰻蒸定食」為眾多鰻魚料理中手續最為繁複的菜式，是九州福岡特有吃法，在小倉屋深受歡迎。首先將鰻魚經過小倉屋獨有燒烤過程，而後與盛有白飯及蛋皮切絲的木頭容器共同放至蒸籠加熱約蒸5分鐘，蒸烤更入味，完成後再置入特製漆式容器中，可保溫約1小時。