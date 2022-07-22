「2022年台灣美食展」將於8月5日至8月8日於世貿一館展開，圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺19折起、餐券下殺55折起。為服務無法至旅展現場的民眾，圓山飯店自7月8日中午12時起至8月19日下午5時止，除官網同步推出線上旅展外，民眾亦可親自到飯店外賣櫃購買。

充滿莊園渡假風情的高雄圓山飯店，甫完成客房衛浴整修，全新呈現，在這次台灣美食展中推出純住房、不含早餐的「平日市景客房住宿券」，套券1本2張，售價3,888元，旅展下殺19折。「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2,980元，購買1本5張售價14,900元，下殺3折。另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠35折，每張售價4,100元。入住即可前往享受高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

台北圓山則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，台灣美食展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

圓山大飯店迎戰年底桌菜聚餐需求，台北圓山推出「平日澎湃歡聚精選桌席券」，每張售價12,800元，最高享折扣84折，貴賓可自由選擇使用於金龍餐廳或圓苑餐廳。凡持合法證件驗證年滿18歲的賓客於現場購買「平日澎湃歡聚精選桌席券」，即贈送圓山密道窖藏國宴陳高乙瓶。

最受賓客喜愛的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗餐券」每張售價3,980元，享折扣57折，憑券可於金龍餐廳享用片皮鴨四人分饗餐（烤鴨多吃）乙套，包括金龍片皮鴨（整隻）、時菜豆腐鴨湯、鮑粒鴨鬆蘿蔓葉、鴨油季節時蔬及鴨絲炒米粉等料理，喜歡廣式烤鴨的貴賓，輕鬆就能在金龍餐廳大飽口福。

廣受歡迎的「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」，一本10張售價9,990元（原價15,488元），購買一本10張加贈「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」1張（原價1,408元），相當於65折的超值優惠，錯過可惜！喜愛下午茶的民眾亦可選購「平日松鶴自助下午茶單人券」，一本4張優惠價2,800元。

千元有找的「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券（三擇一）」，超輕鬆入手價899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐乙客、金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客或平假日花園咖啡廳雙人英式下午茶乙套，享折扣55折。喜歡品嚐各式美饌的民眾不妨選擇「平假日圓山名廚晶饡任饗券（二擇一）」，優惠售價6,900元。憑券可自由選擇使用平假日金龍餐廳午晚餐6人桌菜或圓苑餐廳午晚餐6人桌菜，以上餐廳2選1，既可彈性使用又可吃到主廚精選拿手好菜，享受美食不用費心。

圓山牛排館則精心推出「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」，每張只要2,599元，享折扣57折。主廚精選海陸主菜為燒烤美國特選肋眼心搭配海大蝦煎比目魚，不吃牛肉也可改為燒烤國產黑豬里肌肉，搭配前菜、湯品，還可使用自助式綜合起士生菜沙拉，吃的精緻、美味又盡興。

展場限定的「平假日宴會通用抵用券」一本2張售價20,000元，購買即贈送「平假日宴會通用抵用券」2張（價值2,000元），「平假日宴會通用抵用券」可用於台北圓山大飯店宴會廳中、西式桌席宴會抵用，抵用金額無上限，絕對讓您買到賺到。