國民黨宜蘭縣議會黨團掛起「江聰淵指示超挖、盜採砂石、判刑坐牢、重返宜蘭榮耀？」看板，江聰淵今天出面說明。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣議會黨團近期掛起選舉看板，指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵「盜採砂石、判刑坐牢」，江陣營雖然定調陳年舊案、是江承擔責任，今天（22日）江聰淵罕見主動說明此案，也坦言看板確實影響選情，讓支持者相當關心，因此出面說明，批藍軍是誤導選民。

藍軍近期懸掛的看板約有30面，看板寫著「江聰淵指示超挖、盜採砂石、判刑坐牢、重返宜蘭榮耀？」等文字，國民黨過去曾以此案炮轟江聰淵，江也多由幕僚回應，但為避免看板引發的負面效應發酵，江聰淵今在民進黨宜蘭縣黨部舉行記者會說明。

江聰淵說，25年前他還沒從政時擔任營造公司董事長，被檢舉超挖砂石，法院審理時認為2名工人雖然是按圖施工，但可能有超挖情形，判決各處5000元罰金，判決書也指「目的僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重」。

他指出，當時他對於竊盜、超挖等指控因堅持清白拒不認罪，被判3月徒刑，並無緩刑或易科罰金，因此入獄坐牢。江聰淵說，國民黨企圖用巨幅看板誤導選民，是惡性重大，鄉親更向他反映「這東西寫得那麼難聽，難道不說明清楚嗎？」他未來也在座談會中向鄉親釋疑。

國民黨宜蘭縣長林姿妙陣營回應說，江聰淵始終迴避盜採砂石的事實，自始自終沒有勇敢承擔，也沒有面對自己25年前所犯下的過錯；每個人都有過往，希望江聰淵能夠好好面對，如果連面對自己的勇氣都沒有，如何承擔宜蘭縣政的重擔。