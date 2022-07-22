依財政部資料顯示，今年3～4月期1千萬特別獎及200萬特獎中獎發票，分別有三張及一張尚未兌領，工商時報讀者應盡快尋找自己家中的發票，別讓財神跟自己擦肩而過。

財政部表示，今年3～4月期未領1千萬特別獎發票共三張，其中有兩張開在雙北地區，分別為台北市大安區徐杯杯粉圓仙草的125元發票、新北市淡水區挪威森林Motel的980元發票。

而另一張未領千萬中獎發票，則是在Google play花990元購入應用程式，可能為手機遊戲課金玩家。

至於200萬特獎未領中獎發票僅一張，是在台北市大同區同合順企業開出，財政部賦稅署先前指出，應該是移工薪資結匯手續費80元發票，獲獎人可能為外籍人士。

今年5～6月期統一發票將於7月25日開獎，財政部也提醒，今年1～2月期已在7月5日過期，但逝者已矣，來者可追，今年3～4月期可在9月5日前完成兌領，民眾要掌握兌領期限。

財政部賦稅署表示，過去我國每年上半年會增開1組200元六獎、下半年則可能增開1～3組200元六獎。惟今年上半年挪移預算以增開雲端發票獎項，下半年也會依統一發票經費執行情形適度增開雲端發票專屬獎，以鼓勵更多民眾將雲端發票儲存在手機條碼載具，減少紙張用量。

官員也提醒，民眾以紙本電子發票對中1千元五獎，以及200元六獎者，可利用財政部統一發票APP快速領獎功能兌獎，也可至四大超商、全聯、美聯社等實體通路兌領獎金。

但紙本發票對中4千元四獎～20萬元頭獎、200萬元特獎、1千萬元特別獎者，只能到實體通路如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領獎金。