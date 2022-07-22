首屆2022登峰造極青年排球邀請賽18日開打，賽事將於23日落幕，台北鯨華女排和明星隊，預計在明天下午2時進行公益表演賽，由T1聯盟會長錢薇娟開球；而台北市長柯文哲預計在明天下午3時到場開球，為所有參賽隊伍加油打氣。

為了推廣排球風氣、讓年輕學子有舞台一展身手，登峰造極青年排球邀請賽7月18日至23日在台北體育館進行。高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強好手齊聚一堂、以球會友，也為新的球季累積實戰經驗，磨合調整。

台北鯨華女排是企業17年（2021-2022）甲級排球聯賽女子組亞軍，主要由菁華工業股份有限公司贊助。菁華工業是本次賽事主辦單位之一，總經理黃衍祥也在22日為麥寮高中和明德高中的比賽開球。

此外，鯨華女排在這次邀請賽熱情提供資源協助，例如擔任服務工作、參與活動主題曲、宣傳片拍攝，希望共同努力，讓排球及運動賽事被更多人看見。

公益表演賽預計出席人員為：臺北鯨華廖苡任、陳莉鎔、吳芳妤、陳莉鈞、陳潔、陳佳蔓、甘可慧、蔡沁瑤、陳怡伶、張芷瑄；明星隊林敬倫、趙逸嵐、楊奇煜、王品澔、邱宇辰、吳霏。